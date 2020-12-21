我國昨天爆發首起「航空器群聚」感染事件，其中一名確診的紐西蘭籍機師還在4天休假於台灣北部「趴趴走」，目前確切的足跡還無法掌握，衛福部長陳時中今天坦言這起感染是因機組員的防疫措施未落實，接下來將檢討、修正，若查出紐西蘭機師有違反規定之情事，也不排除開罰。

陳時中今赴立法院社福及衛環委員會進行施政報告與備詢，會前接受媒體訪問時表示，這起航空器感染事件可看出，是機組員的自主健康管理未徹底落實所致，這部分一定會檢討並加強管理作為。

昨天的疫調結果顯示，紐籍機師沒有戴口罩習慣，且疫調過程中不斷強調自己無症狀，但身旁同事卻都直指有明顯症狀，且曾於12月8日至11日於北台灣休假外出，對此陳時中指出，目前還沒掌握紐籍機師「趴趴走」的相關足跡，但若查出他在室內空間未依規定戴口罩，就會開罰。

除紐籍機師在北台灣趴趴走恐致本土疫情蔓延外，英國近日傳出變種病毒，能夠加速傳播，已有歐洲多國傳出要祭出斷航措施防堵疫情，對此陳時中強調我國仍將按兵不動，因目前設有入境需檢附都機前3日內的檢驗證明，加上入境後也要進行完整的居家檢疫，因此就算有感染也無法在國內散播。

至於本周三是否會公佈我國目前採購疫苗的相關進度，陳時中則表示，「目前沒有這樣的規劃。」

(中時 )