農曆辛丑新年即將來臨，俗話說：吃甜甜好過年，台南晶英酒店邀民眾到「全糖城市」吃飽睡好、度過難忘悠閒的春節假期！大年初一（2/12）至初三（2/14）推出「晶『牛』旺返」住房專案，入住即加碼贈送春節好禮，兩人成行每晚最低不含早餐只要7,600元起。

台南晶英酒店並攜手台南發跡、全球最大的專業行李箱製造廠「萬國通路」合作，選擇套房以上房型，即贈送質感聯名過夜包乙只。此外，過年期間更嚴選南投鹿谷凍頂山頭、承襲至第七代的《林三十六》茶包置入全館客房備品，讓台南最美的「奉茶文化」融於旅宿體驗之中。

台南市政府行銷城市不遺餘力，致力將台南打造成全台旅遊夯點，暫時無法出國又加上長達七天的春節假期，讓擁有日照優勢的溫暖南國磨刀霍霍，準備迎接新年出遊的無限商機。凡於初一至初三入住台南晶英酒店，每房皆可獲得限量版新春禮品，選擇12坪海東客房，可挑選好禮三選一，不論是9吋超萌馬卡龍色系泰迪熊玩偶、在地知名帆布行「廣富號」聯名精品風手提袋或是裝滿超高人氣台南古蹟限定零食的茄芷袋，讓您的行李箱中塞滿伴手禮也不會有超重危機，飯店大放送也象徵著讓旅客帶回「歲稔年豐」的圓滿好福氣。

選擇入住16坪小西門套房、22坪府城套房或者行政樓層房型的旅客，今年可獨享台南晶英與台灣行李箱之光「萬國通路」聯名的硬殼式過夜包，擁有迷你行李箱的外觀，且具備抗壓、防潑水的特性，黑、白兩色搭配品牌經典直條摺痕設計，為時尚感加分不少，搭著全民瘋「偽出國」的熱潮，也讓原本只能在航空商務艙上拿到的飛機小物，撫慰民眾暫時無法搭機的心情，「晶『牛』旺返」頂級住房方案，兩人成行含早餐尊榮價格11,600元起。

為回饋許多支持台南晶英年節住房的忠實貴賓，飯店特別精選來自南投鹿谷鄉凍頂山的茶葉《林三十六》，以擁有百年歷史的傳奇茶湯全面升級客房備品，房客在房內就可以品嚐到茶山青茶、茶山烏龍、茶山荔香烏龍等三款茶韻迷人的凍頂茗茶；《林三十六》這個源自於1855年的茶品牌，當第一代茶師林三顯從同氏宗親林舉人手中接獲三十六株茶苗開始，便傳承著深厚栽茶、作茶的茶藝，希望透過品茗讓更多人體會台灣茶湯的美好。

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