新冠肺炎還是衝擊到民眾的收入。國泰金控21日公布最新調查，有41.3％的受訪者預期今年終獎金在月薪一個月以下，是國泰金每年調查年終獎金預期的至少七年新高；同時間有10.7％的受訪者預估明年會被減薪，則是六年來的新高。

國泰金控針對其集團客戶每月進行線上電子問卷調查，固定發布國民經濟信心調查結果，每年12月都會調查民眾對未來加薪及年終獎金的預期。

2020年因為新冠肺炎襲擊全球，各國進行邊境管制，直接衝擊到觀光服務業，即便台灣疫情控制相對較佳，但還是有影響到企業的獲利及民眾的收入。

據國泰金調查，有41.3％的受訪者預期年終獎金低於一個月月薪，比2019年時的37.1％，增加逾4個百分點，有52.7％則預期有1~3個月年終，則比2019年時的55.6％減少，預期有3個月以上年終者，2020年有6％，也比2019年時的7.3％要少。

同時近年國泰金都有調查年終議題，每年預估年終不到一個月月薪者都低於四成，今年則是至少七年來首次有逾四成的人預估年終不到一個月。

同時在加薪預期上，2020年有27.7％的受訪者，覺得自己2021年經常性月薪會調漲，也比2019年時的32.3％略降，反到是認為2021年會被減薪者達10.7％，2019年只有8％，2020年12月有61.6％受訪者覺得明年月薪不動，才是最大宗。

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