Micro LED設計公司錼創科技本周將與工研院舉行簽約合作記者會，錼創在國內鮮少公開活動，據了解，錼創大股東晶電（2448），以及與錼創積極合作的面板大廠友達（2409）將有高階主管共襄盛舉，LED產業歷經長時間震盪，2021年盼有機會步入新紀元。

錼創是國內唯一一家Micro LED設計公司，並已成功完成多輪募資，執行長李允立是靈魂人物之外，晶電因收購璨圓光電，成為直接持有錼創20％股權的大股東，聯電、韓商均參股錼創，強大的股東陣容，使得尚未公開發行的錼創，在產業的動態仍然相當吸睛。

錼創上周透過行銷部門發出活動邀請，預計在本周與工研院舉行簽約合作記者會，公開雙方的合作計畫與產業未來展望，晶電董事長李秉傑，以及友達技術長廖唯倫擬親自出席。

錼創成立於民國105年，登記資本為新台幣5億元，實收資本額為2.92億元，根據該公司登記的發展歷程，錼創在2019年7月建立第一條Micro LED量產線，錼創員工人數成長以及生產的需求，在竹南擴大產線以及辦公室。

李允立曾經在技術論壇上表示，Micro LED在五年內成本可望降低95％，追上OLED已是指日可待，明年就可望縮小晶片尺寸近50％。

(工商 )