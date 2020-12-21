祖先保佑！一名網友20日走陽金公路到金山祭祖，下午2點半拜完後他擲筊問祖先可不可以燒金紙、收供品，卻連擲20次都沒杯，無法燒金紙的他又空等一小時，祖先才願意給允杯放他收東西回家，結果回程騎到一半遇上交管，才知道剛才陽金公路坍方，若沒祖先拖延，恐怕就遇難了，讓他當場打冷顫。

陽金公路（台2甲線8.4公里處）20日下午2時許，傳出邊坡坍方、路基流失，造成道路嚴重龜裂雙向車道封閉，剛好就是網友原先拜完回家的時間。（金山區公所提供／葉書宏新北傳真）

這名網友在臉書《靈異公社》發文，表示怕塞車所以昨天走陽金公路到金山拜拜，當時雨下不停但路況正常，他到達靈骨塔後1點半開始祭祖，奇怪的是，拜完祖先一小時後擲杯問可不可以燒金紙或收供品，過去祖先都會給允杯，但昨天卻連擲20次都沒有杯，「問燒金紙不要，問收菜碗也不要，問是否準備的不夠也不是，延時間不要，問其他問題通通都沒杯」。

無奈的原PO只好問祖先是否在開會，「要不要等3點再問一次」，祖先才願意給允杯，拖到下午3點半才拜完回家，上路不久就被交警攔下通知路口禁止通行，一問才知是前面坍方了，就在此時，原PO的耳機音樂播到一半，突然傳來雜音說，「就跟你說了吧…就跟你說了吧」，讓原PO嚇到一路抖回家，內心驚呼「哇靠，祢們的資訊會不會太快了....」。

對此，網友紛紛留言，「被救了欸！好神奇」、「祖先疼子孫...有在你身旁保護你！記得下次去要感謝祖先保佑」、「祖先讓你避掉災厄」。

經查證，20日下午2時許新北金山的陽金公路台2甲線8.4公里處傳出邊坡坍方、路基流失，造成道路嚴重龜裂，所幸無人傷亡。

(中時新聞網)