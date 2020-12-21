根據日本官方資料，12月份才過完三分之二，首都東京每日確診累積人數就已破萬，不僅超過11月的染疫總數，也創下單月確診數最多的一個月份。

20日，東京都又多了556位新病例，累積12月至目前的每日確診數已高達10507位，已經超過了11月份整個月的紀錄9857例。

東京在19日創下736位每日確診人數第二高紀錄後，20日總染疫人數馬上就創下單月最多。同時，以七天平均數來看，至20日止東京平均每日都有603位確診，這也創下歷史新高。目前，東京累計總染疫數已達51446位。

東京都知事小池百合子也表示，東京可能需要進一步加強隔離限制，並希望民眾在年末與新年假期時，能採取更多自身防疫措施。

17日當天，東京每日確診數曾創下822位新紀錄時，東京都醫療系統壓力水位，就已提高至最高等級四。同時，這也是疫情爆發後，東京都醫療受壓程度，首次達到滿水位。

另外，20日日本各地確診者近2500例，累計全日本染疫數近20萬例。目前東京是全日本47個都道府縣州內，最嚴重的一個染疫受災區，大阪市也不遑多讓，占全日本約三分之一左右。

至於鄰居韓國，在歷經過去連續5日，每日確診人數都破千位大關後，21日終於降到926位。除了政府大力執行社交距離政策外，還有就是假日期間栓篩人數減少所致。

(時報資訊)