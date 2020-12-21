富邦金(2881)規畫公開收購日盛金(5820)股權，遭立委質疑與中國大陸明天系集團肖建華有關，並有助肖建華脫產疑慮。富邦金對此聲明駁斥為不實臆測，強調此案與明天系集團無任何關係，且若要替特定集團脫產，實無須採公開收購方式進行。

富邦金指出，宣布公開收購日盛金前並未與日盛金大股東日本新生銀行、港商建群投資有任何接觸，強調此案採取公開收購方式，對於日盛金大、小股東均提供公平且一致的條件，過程也將一律公開透明。

對於部分媒體報導此案指涉與明天系集團關係，富邦金重申規畫此公開收購案與明天系集團無任何關係，有關「本案可能幫特定集團脫產」為不實臆測。強調若富邦金要幫特定集團脫產，應可直接購買其海外控股公司股權，無需開大門走大路、對所有股東公開收購。

富邦金進一步指出，子公司富邦人壽投資的哈爾濱銀行，最大股東為哈爾濱市政府、主要經營團隊是由哈爾濱市政府指派，投資的廈門銀行最大股東為廈門市政府，主要經營團隊亦由廈門市政府指派，上述投資案的過往投資緣由皆與明天系集團無關。

富邦金強調，此案公開收購溢價符合台灣過去幾年所有公開收購的市場行情，亦與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當。且本案由安永會計事務所出具價格合理性意見書，富邦金出價對日盛金股東及富邦金而言均屬合理範圍。

富邦金表示，集團秉持公開、透明、公平精神宣布公開收購日盛金，將有助集團強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，可望對集團及台灣金融業創造多贏局面，盼外界支持此案、停止不實影射與臆測。

(時報資訊)