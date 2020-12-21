路透報導，知情人士周日指出，做為全年支出法案與新冠肺炎法案的其中一部分，美國國會議員料將批准一筆19億美元的撥款，為拆除政府判定具國安風險之電信網路設備的計畫提供資金。

此外，國會還將通過一筆32億美元的撥款，為美國低收戶提供緊急的寬頻連網補助。

聯邦通信委員會（FCC）6月宣布已正式將中國華為技術公司與中興通訊認定為國安威脅，這項聲明禁止美國公司動用83億美元政府資金向這些中國企業採購設備。

本月初FCC敲定相關規範，要求採用中興或華為設備的電信業者「移除並更換」該設備，但仍正在等待國會通過撥款。華為本月稍早時表示，對於美國FCC決定「強制從電信網路中移除我們的產品」感到失望。

消息人士透露，該計畫將向符合條件的家庭每月提供50美元補貼，以協助他們負擔寬頻服務與連網設備。這項總規模達70億美元的「新冠援助寬頻計畫」亦擴大「拆換」補償計畫資格，納入用戶數在1000萬以下的通信商，但仍優先考慮用戶數在200萬以下的通信商。

(時報資訊)