1.第一銅(2009)：期銅續漲，不理外資18日調節賣超1694張，今早股價仍急拉漲停鎖死。

2.海光(2038)：風電題材再起，18日獲外資買超190張，今早股價快攻漲停。

3.聚亨(2022)：外資連三日買超，今早股價一度漲逾9%，衝近17月波段高位。

4.新鋼(2032)：產業面向好，外資18日大舉買超350張，今早交投火熱，股價觸及漲停14.15元。

5.中鴻(2014)：1月盤價漲幅創3年新高，外資18日回補買超1951張，今早人氣不墜，股價觸及漲停15.75元。

6.華紙(1905)：上周股價連跌兩日後，下方5日線支撐強勁，今早交投升溫，股價一度彈升近8%。

7.益航(2601)：外資連兩日賣超計8658張，但仍澆不熄多頭熱情，早盤股價一度漲逾6%。

8.智崴(5263)：獲美高階飛行劇院訂單，有助貢獻營收獲利，盤初股價一度漲逾6.7%，企圖收復月線。

9.金像電(2368)：投信上周天天買超，高檔整理結束，一早向上逼近59元，可望再戰前高。

10.嘉澤(3533)：PC、NB需求強勁，成長動能無虞，股價脫離底部上攻逾2%，拚穩480元。

11.台泥(1101)：第四季營運可望衝上今年高峰，基本面加溫股價，早盤走高1%來到短均之上。

12.冠德(2520)：12月持續交屋挹注，推升今年營運，股價自底部逐步攀升漲逾1%，領漲營建股。

13.東和(1414)：外資偏多、股價底部墊高，人氣回籠量能增溫，早盤勁揚約3%。

14.錸德(2349)：三箭齊發，明年獲利看俏，早盤上揚，站穩5日線、挑戰10日線。

15.晶睿(3454)：偕七友推智慧門禁安防影像解決方案，股價續強漲近3.5%。

16.敦泰(3545)：體質佳、內資挺，晨盤帶量續漲逾3%，再登波段新高價。

17.四維航(5608)：海運市況火熱，下午法說暖場，早盤挾量跳空漲停，再摸天花板。

18.台船(2208)：外資買超不手軟，再爆大量衝上30.95元漲停天價。

19.陽明(2609)：族群超搶鏡，外資、投信高調買超，晨盤爆量再創波段新高價，衝漲逾8%。

20.華新(1605)：外資18日擴大買超，早盤漲逾4%、收復短均。

21.華榮(1608)：銅價飆漲，後市看俏。早盤放量漲逾6%，改寫前高。

22.旭富(4119)：一場祝融損失8億，早盤應聲跌停。

23.神隆(1789)：外資連3日買超，早盤漲逾4%，觸及季線。

24.耀登(3138)：看好未來3年5G應用持續發酵，早盤拉出第2根漲停。

(時報資訊)