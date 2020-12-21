變種新冠病毒肆虐英國，包括倫敦在內的英國東南區域自20日凌晨0時起進入最高級第4級警戒，此最嚴格警戒相當於封城，午夜限制生效前幾小時，倫敦車站湧現大批人潮準備逃難，甚至許多人不惜花重本，也要搭小黃逃離倫敦，守住耶誕假期。

變種新冠病毒肆虐英國，倫敦等東南區域於20日凌晨起進入最高警戒第4級，19日晚間，倫敦各大車站驚現逃難潮。

變種新冠病毒肆虐英國，倫敦等東南區域於20日凌晨起進入最高警戒第4級，19日晚間，倫敦各大車站驚現逃難潮。

英國《每日快報》（Daily Express）報導，英國出現傳播速度更快的變種新冠病毒，倫敦、英國東南區域成為疫情中央，英國首相強生（Boris Johnson）19日晚間宣布倫敦、英國東南區域的疫情警報等級將自20日凌晨0時起升級至最高級第4級，相當於實施「封城」（lockdown）。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）、倫敦《標準晚報》（Evening Standard）報導，新命令讓許多人措手不及，耶誕假期計畫泡湯，不過也有人選擇在警戒升級前逃離倫敦。午夜警戒升級前數小時，聖潘克拉斯國際火車站（St Pancras International Station）湧現逃難潮，影片顯示，大批人潮擠滿車站，導致維持社交距離的政策幾乎無法執行。

當晚7時，網路上已經訂不到從倫敦各大車站出發的火車票。

及時搭上火車出城的克魯格斯頓（Harriet Clugston）發布推文指出，火車上擠滿了人，車上乘客試圖保持社交距離，但空間根本不夠。

不只搭乘火車逃難，許多倫敦人也不惜花重本，搭乘小黃、包車離開，英國汽車協會（AA）理事長金恩（Edmund King）表示，就在強生宣布警戒升級後90分鐘，已經有許多倫敦人自己駕車、跳上計程車、甚至包車逃難出城。

「我聽到有人包車離開倫敦、前往利物浦，因為火車已經被限制或被訂滿」，「我也有聽到計程車司機長途載客，乘客叫車時告訴司機，『我必須去諾丁罕（Nottingham）。』」

他說：「就像有一面牆要倒在倫敦和東南區域，有些人爭先恐後趕在午夜前離開，以守住自己的聖誕節。」

根據網路上流傳的畫面，19日當晚，倫敦連外道路湧現大量車潮，高速公路宛如停車場。

英國防疫等級一共分為4級，包含第1級的中度警戒、第2級高度警戒、第3級最高警戒，以及第4級的「待在家中」（Stay at Home），英媒指出，第4級「待在家中」相當於實施「封城」。英國《衛報》（The Guardian）報導，在第4級警戒措施之下，美容院、休閒娛樂場所等非必要商店要全數關閉，新年假期過後學校仍照常開放，民眾仍可外出運動，無法遠距辦公的民眾仍能出門上工，民眾能在公共空間和朋友見面，不過不能在外過夜，也不能出國。

(中時新聞網)