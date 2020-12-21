股市作手鄭光育涉嫌松崗炒股案，遭北檢起訴。（中時資料 張孝義攝）

涉炒股 國寶總裁朱國榮1億元交保（中天新聞）

國寶集團總裁朱國榮涉嫌於2018年炒作松崗資產管理公司股票，將股價由28.5元一路炒至53元，獲利1.2億元，另同一時間前股市老師鄭光育透過網路散布訊息炒高松崗股價至94.4元。台北地檢署今依證交法起訴朱、鄭、朱的助理林桂馨、鄭的友人沈振東4人。

起訴指出，朱國榮2自018年2月中旬至4月22日間，指示林桂馨利用人頭戶，以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股28.5元炒到最高到53元，不法獲利超過1億2740萬4000元。

另松崗炒股案除了朱國榮等人涉案外，股市作手鄭光育在2018年2月17日在「168理財網」上見網友發布「小道消息」，指松崗將大漲，將被全台最大的比特幣公司入主，獲利極高」，認為炒作松崗有獲利機會，遂與友人沈振東散布松崗不實利多訊息，藉此炒作松崗。

鄭、沈在2018年3月前，透過逾3000人的LINE群組大量發送炒作松崗訊息，吸引網友下單追買，鄭並指示沈以連續虛偽掛單手法，讓松崗股價自2018年3月5日至4月20日止，暴漲至73.8元，期間在3月29日甚至高達94.4元。

(中時 )