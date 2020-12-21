還記得今年3月爵士中鋒戈貝爾成為NBA首位確診球員，也害隊友米契爾接著中鏢造成兩人不和的往事嗎？如今隨著戈貝爾跟爵士完成5年2.05億美元頂薪續約，米契爾也出面稱讚戈貝爾是一名超級職業球員，更強調兩人不和早已翻篇。

「我要為戈貝爾鼓掌，他每天都出現在重訓室內，你根本無法判斷到底他跟高層談判很順利，或是很糟糕，他在休兵期間就是如此不知疲倦地瘋狂訓練，」米契爾接受《鹽湖城論壇報》記者瓦登訪問表示，「他是一名超級的職業球員。」

回顧今年3月12日，戈貝爾突然成為首位NBA確診新冠肺炎的球員，NBA也宣告緊急停賽，沒多久就換米契爾宣告確診，兩人關係頓時陷入冰點，畢竟米契爾懷疑自己是遭戈貝爾傳染的，甚至爵士高層都出面協調兩人之間的尷尬關係。

只是如今一切都過去了，米契爾今年9月也跟爵士完成5年1.95億美元續約，代表他跟戈貝爾將繼續聯手很長一段時間，「我們之間現在關係很好，過去的事都已結束，很難相信這些事發生在同一年，你們在復賽階段只看到很小的一部分。」

(中時 )