還記得今年3月爵士中鋒戈貝爾成為NBA首位確診球員，也害隊友米契爾接著中鏢造成兩人不和的往事嗎？如今隨著戈貝爾跟爵士完成5年2.05億美元頂薪續約，米契爾也出面稱讚戈貝爾是一名超級職業球員，更強調兩人不和早已翻篇。
「我要為戈貝爾鼓掌，他每天都出現在重訓室內，你根本無法判斷到底他跟高層談判很順利，或是很糟糕，他在休兵期間就是如此不知疲倦地瘋狂訓練，」米契爾接受《鹽湖城論壇報》記者瓦登訪問表示，「他是一名超級的職業球員。」
回顧今年3月12日，戈貝爾突然成為首位NBA確診新冠肺炎的球員，NBA也宣告緊急停賽，沒多久就換米契爾宣告確診，兩人關係頓時陷入冰點，畢竟米契爾懷疑自己是遭戈貝爾傳染的，甚至爵士高層都出面協調兩人之間的尷尬關係。
只是如今一切都過去了，米契爾今年9月也跟爵士完成5年1.95億美元續約，代表他跟戈貝爾將繼續聯手很長一段時間，「我們之間現在關係很好，過去的事都已結束，很難相信這些事發生在同一年，你們在復賽階段只看到很小的一部分。」
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。