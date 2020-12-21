英格蘭發現新冠肺炎新病毒株

在英格蘭首現新冠變種新病毒株後，歐洲各地，連不在歐洲大陸的國家，由於深怕這傳播迅速的新病毒株蔓延，已紛紛限制往來英國的航班。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）與《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，奧地利、比利時、法國、德國、愛爾蘭、義大利，荷蘭和瑞士周日紛紛宣布，禁止來自英國的航班，接著可望還有其他國家加入這行列。而據CNN新聞網21日報導，加拿大已成為最新一個禁止來自英國班機的國家。

英國官員說，一種變異新冠肺炎病毒似乎在加速傳播，而他們已對倫敦，還有英格蘭南部各地的1800萬民眾實施嚴格限制。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）周日告訴BBC，「這變種新病毒失控了」。而英國首相強生（Boris Johnson）周六晚則坦承，目前雖沒有證據顯示，新病毒株會導致更嚴重的病狀，或是更高的死亡率，但卻更容易傳染，而傳染率可能比原有的病毒高出70%。

另一方面，義大利衛生部周日晚證實，科學家已發現，最近1名從英國返回義大利的民眾身上有英國變種新冠病毒，而這人和與其密接接觸的人都已隔離。

至於歐洲聯盟（European Union）則已預定，周一早將召開危機會議，以討論這變種病毒株。德國駐倫敦大使館宣布，從周日午夜起，德國將禁止所有來自英國的空中交通，並於12月31日檢討禁令。

而愛爾蘭交通部長萊恩（Eamon Ryan）則說，從午夜起48小時將限制來自英國的班機和渡輪，並於周二檢討相關規定。不過，他也表示，貨運交通和必要供應鏈員工除外。

然而，法國預定周一午夜開始，實施48小時的旅遊禁令中，幾乎涵蓋了所有貨運，而這比春季實施的第一波旅遊禁令還嚴。由於預定前往法國的貨運車正在路上，必然會引發英國的混亂。

由於法國已禁止英國渡輪往來，而英法海底隧道（EuroTunnel）也即將關閉，加上愛爾蘭預定午夜實施旅遊禁令，在倫敦希斯洛機場（Heathrow airport）的數以百計乘客爭先恐後，搶著搭最後一班前往都柏林的班機離開。

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文章來源：Countries across Europe halt flights from Britain over concerns about coronavirus mutation

文章來源：Heathrow chaos as hundreds scramble for last flight to Dublin before Covid travel ban kicks in as France bans British lorries, Eurotunnel closes and nearly a dozen countries ban flights from UK

(中時新聞網)

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