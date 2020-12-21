英格蘭發現新冠肺炎新病毒株

在英格蘭首現新冠變種新病毒株後，歐洲各地，連不在歐洲大陸的國家，由於深怕這傳播迅速的新病毒株蔓延，已紛紛限制往來英國的航班。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）與《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，奧地利、比利時、法國、德國、愛爾蘭、義大利，荷蘭和瑞士周日紛紛宣布，禁止來自英國的航班，接著可望還有其他國家加入這行列。而據CNN新聞網21日報導，加拿大已成為最新一個禁止來自英國班機的國家。

英國官員說，一種變異新冠肺炎病毒似乎在加速傳播，而他們已對倫敦，還有英格蘭南部各地的1800萬民眾實施嚴格限制。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）周日告訴BBC，「這變種新病毒失控了」。而英國首相強生（Boris Johnson）周六晚則坦承，目前雖沒有證據顯示，新病毒株會導致更嚴重的病狀，或是更高的死亡率，但卻更容易傳染，而傳染率可能比原有的病毒高出70%。

另一方面，義大利衛生部周日晚證實，科學家已發現，最近1名從英國返回義大利的民眾身上有英國變種新冠病毒，而這人和與其密接接觸的人都已隔離。

至於歐洲聯盟（European Union）則已預定，周一早將召開危機會議，以討論這變種病毒株。德國駐倫敦大使館宣布，從周日午夜起，德國將禁止所有來自英國的空中交通，並於12月31日檢討禁令。

而愛爾蘭交通部長萊恩（Eamon Ryan）則說，從午夜起48小時將限制來自英國的班機和渡輪，並於周二檢討相關規定。不過，他也表示，貨運交通和必要供應鏈員工除外。

然而，法國預定周一午夜開始，實施48小時的旅遊禁令中，幾乎涵蓋了所有貨運，而這比春季實施的第一波旅遊禁令還嚴。由於預定前往法國的貨運車正在路上，必然會引發英國的混亂。

由於法國已禁止英國渡輪往來，而英法海底隧道（EuroTunnel）也即將關閉，加上愛爾蘭預定午夜實施旅遊禁令，在倫敦希斯洛機場（Heathrow airport）的數以百計乘客爭先恐後，搶著搭最後一班前往都柏林的班機離開。

(中時新聞網)