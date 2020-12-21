日本富士電視台在繼10月10日、17日連續兩周播出動畫《鬼滅之刃》電視版《兄妹之絆》、《那田蜘蛛山編》後，12月20日晚間播出《柱合会議 蝶屋敷編》，中「鬼殺隊」9名「柱」在《柱合会議 蝶屋敷編》中全員集合。

9名「柱」的集合是《鬼滅》故事中首次也是最後一次，讓熟知故事前後情節的觀眾心生「總是在失去後才知擁有的珍貴」之感慨。《鬼滅》漫畫已在12月4日刊出結局，20日播出內容中將有大結局發展線索。該作共電視版26集，《柱合会議 蝶屋敷編》是從第22集至第26集所構成，最後無限列車登場、接連上劇場版故事。

該作製作公司ufotable並為此製作特別版片尾，以及部分新影像。劇場版《鬼滅之刃》 無限列車編第2彈新PV也在最後公開，1分20秒影像集中於魘夢、猗窩座決鬥畫面，以及形容竈門炭治郎的「這個少年不軟弱」，「炎柱・煉獄杏寿郎」聲優日野聰也現身幕前，宣布日本26日起在當地上映MX4D、4DX版本，並贈送30萬購票觀影者特典「無限列車車票風鑰匙圈」。

影史賣座第一倒數 《呪術廻戰》預備接班

該片在日本當地上映3天票房達46億日圓、10天達107億日圓、17天達157億日圓、24天達204億日圓、1個月破233億日圓，且上映十天10日破100億日圓，刷新日本影史上映電影中最短天數破百億票房紀錄，截止12月20日、再累進約5.1億日圓，即超越《神隱少女》308億票房目前日本影史賣座第一寶座。被視為下一步大熱門的《呪術廻戰》漫畫熱銷1500萬部，美國等海外譯本熱銷獲注目，以《鬼滅》漫畫在2019年9月動畫播完時1200萬部來銷量看，《呪術》已累績相當粉絲。

(中時 )