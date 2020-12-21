立法院本周即將針對萊豬進口九道行政命令做討論並表決，藍營動員群眾於23日晚間開始一起守夜，並將在24日表決日當天在場外一一唱名哪些立委挺萊豬，藉此施壓綠委。國民黨團總召林為洲呼籲，那些過去曾經反過萊豬萊牛的綠委，應該要秉持良心，一起來護食安。

藍營現在發起施壓綠委的一系列活動，國民黨革實院長羅智強現在每天都要點名「萊豬立委」，號召網友去該立委臉書洗版。媒體今天詢問林為洲，有萊豬立委，那有沒有「萊豬部長」，林為洲說，他們過去都反萊豬，現在支持萊豬，「叫他們萊豬立委、萊豬部長、萊豬總統，剛好而已。」

林為洲指出，24日當天投票，會號召群眾在外面一起觀賞整個過程，並一一唱名有誰對萊豬進口投下贊成票；每個鐘頭也都會有立法院繞行活動，會邀請馬總統等人來參加，但更重要的，是有相當多反萊豬的公民團體也會參加，每個鐘頭繞行都有不同主題，不同代表人物或團體。

國民黨團書記長林奕華則指出，23日晚間，投票的前一晚，邀請民眾下班後一起到立法院外守夜，藍委會在立法院外一路守到隔天投票，希望24日表決時能有奇蹟，有民進黨立委能夠良心發現，一起拒絕萊豬。

林奕華認為，現在的民進黨立院黨團，已經只有黨意，沒有民意，民意有六七成反對萊豬進口，現在的民進黨已經變成「以黨領政」，應該要傾聽民意，立法院是民意機關，應該要反映民意而不是貫徹黨意。

國民黨團首席副書記長鄭麗文也向綠委喊話，蔡英文以一個人的意志，沒跟大家溝通就要不設防地開放萊豬，不要成為蔡英文的表決部隊，成為黨的橡皮圖章。現在有太多台階可以下，包括新任美國總統拜登都說他們目前不會對外簽署任何協定，台灣不必急著進口，還可以重新談判。

媒體詢問當天活動會不會擔心又被查水表？林為洲表示，這當然不無可能，依照他們這幾次的處理方式，但是人民會反感，不要以為公權力、國家機器在手上就可以為所欲為，台灣是民主國家，呼籲民眾「免驚，站出來顧食安！」

(中時 )