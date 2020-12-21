韓國瑜祝福大家冬至快樂。（圖片摘自韓國瑜臉書）

今天是一年一度的冬至，前高雄市長韓國瑜也特地送上祝福，「吃著冬至湯圓，不平靜的2020也正終於邁入尾聲」，希望台灣能揮別陰暗、迎來光明，祝福大家冬至平安！

韓國瑜在臉書發文表示，今天是台灣傳統上歲末年終最重要的日子—「冬至」，這天大家都會盡量趕回家和家人吃上一碗熱呼呼的湯圓或餃子，象徵團圓、添歲、招好運，一起度過黑夜最長的一晚。

韓國瑜接著表示，雖然冬至這天白晝最短、夜幕最早降臨，但所謂「冬至一陽生」，這一天也昭示著大地陽氣開始慢慢啟復，白日開始變長，溫暖的春天指日可待。

「吃著冬至湯圓，不平靜的2020也正終於邁入尾聲」。韓國瑜希望，世界如同一年的更迭甦始，過去這一年整個世界歷經了最長的黑夜，願台灣從今揮別陰暗、從此迎來光明。祝福大家冬至平安！

底下網友也祝福韓國瑜「冬至快樂，平安健康」，更有網友表示，今年有韓國瑜的祝福，特別溫暖。

(中時新聞網)