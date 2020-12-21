A-Rod的犯規動作在重播裡一清二楚，逃不過主審改判。（美聯社資料照）

大聯盟官網回顧過去在重要比賽的關鍵跑壘失誤，2004年洋基隊羅德里格茲(Alex Rodriguez)的「失誤」最令人印象深刻。紅襪該年在美聯冠軍戰被洋基打到0勝3負絕境，但洋基一路關門失敗，還在第6戰出現A-Rod這記荒唐跑壘。

當時比賽在8局下，A-Rod擊出一壘方向內滾，紅襪投手阿羅由(Bronson Arroyo)撿球試圖觸殺。此時A-Rod異想天開，居然伸出左手拍掉阿羅由手套裡的球！球掉出手套之後滾到外野，一壘審判決安全上壘，原本的一壘跑者吉特(Derek Jeter)趁機衝回本壘得分。

主場洋基球迷大聲歡呼，A-Rod還以為蒙混過關開心鼓掌，紅襪總教練法蘭柯納(Terry Francona)立即衝出抗議。主審看完重播毫不猶豫就改判跑壘干擾，A-Rod出局、得分取消、吉特被回溯到一壘。如果沒這件蠢事，吉特起碼能跑到二壘。

最後紅襪以4-2贏得第6戰，接著生死第7戰打敗洋基，並在世界大賽4連勝橫掃紅雀。自1991年勇士在世界大賽跑壘失誤以來，A-Rod這次可說是最荒唐的。

然而A-Rod沒有停止使詐，他的另一個著名跑壘「事蹟」是在2007年例行賽對戰藍鳥，當時波沙達(Jorge Posada)擊出小飛球，藍鳥三壘手克拉克(Howie Clark)抬頭準備接球，A-Rod衝向三壘時跑過克拉克身後，忽然大喝一聲「我來！」克拉克以為後面隊友要接，猛然回頭，球因此落在地上。由於A-Rod身體沒碰觸對方，這次藍鳥也沒得抗議。波沙達安全上壘(當時兩人出局)，松井秀喜回本壘得分，A-Rod的詐謀助洋基奪下勝利。

(中時新聞網)