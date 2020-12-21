北市某所明星國小遭家長不具名指控，校內一名徐姓教師有管教不當的情形；對此，北市教育局證實，徐師確有不當行為，但他僅認罵學生，否認踢肚、打耳光，校方認定未達不適任教師，已將他調離原班級，並送考績會懲處，將影響考核等第與年終獎金。

台北市某明星國小遭家長指控，有教師管教不當，並質疑校方未第一時間主動聯繫家長；對此，該校校長指出，確實有不當管教的情形，已將教師調離現職，並擔任行政工作和兼課。

校長說，校方已開過校務會議，也已送考績會，絕對不會護短，該班學生也已進入學習常軌，盼給學生好學習空間。

至於老師是否和學生家長達成和解，校長指出，學生並沒有因為老師的管教不當有受傷的情形，老師也得到懲處，盼事情能和平落幕。

北市教育局指出，已將該師提考績會懲處，也安排其他資深老師帶領接受班級經營輔導，徐師僅擔任科任老師，不會接觸到事發的班級師生。

(中時 )