中鋼(2002)明年1月及第1季盤價續漲，中鴻(2014)與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。中鋼集團今早持續上攻，鋼鐵股吸引市場資金，多數上漲。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻也跟漲，中鴻上周開出明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

國際鐵礦砂等原料價格飆漲，中鋼率先開出明年元月單月盤價全面大漲，熱軋每噸大漲1200元，熱浸鍍鋅漲1400元，季盤產品也漲1200~1500元；整體平均漲幅6.1%。

中鴻日前法說會已預期明年第1季鋼價仍是向上的格局。隨著中鋼盤價調漲，中鴻元月內外銷也均再調漲，明年1月內銷熱冷軋每噸再漲1200元，鍍鋅鋼品每噸漲2500元。外銷方面，依地區和產品別每公噸調漲120-130美元。

中鴻表示，全球製造業加速復甦，鋼鐵原料供給緊俏，海外鋼價急升；中國大陸汽車及家電業產銷暢旺，加上鋼品庫存連九周下降，引領中國大陸鋼價強勢上漲。台灣的汽車、營建及家電等需求亦推升下游積極補庫存。

展望明年，中鴻表示，隨著新冠肺炎疫苗問市，加上美歐日將啟動經濟振興計畫，預期明年全球景氣及鋼鐵需求會比今年明顯回溫。目前原料鐵礦砂價格飆至7年最高，本次內外銷價適度調漲，後市預料仍有續漲的空間。

中鋼明年首度銷售暢旺，預估出貨挑戰310萬公噸，加上鋼價調升，獲利可望比本季更好。中鋼看好明年第1季景氣，並預期榮景可望延續至第2季。

中鋼集團中鋼、中鴻領軍，下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)全數上漲。鋼鐵股成為資金聚集熱點，逆勢上攻。

(時報資訊)