利多消息提振，上周五歐美原油期貨齊漲1.5%；據了解，美國製藥公司莫德納(Moderna)所研發之新冠疫苗，已通過美國食品藥物管理局(FDA)之緊急使用授權(EUA)，首批590萬支莫德納疫苗亦開始分配至全美各地。官員表示，目標在今年年底前達到2000萬人接種疫苗，學者則預估 ，要讓全美民眾全數接種可能需要耗時數月。

此外，美國一項規模9080億美元的經濟刺激方案，正加速進行協商。同時為了避免臨時支出法案超出最後期限，國會參議院更罕見地於上周末開會談判，並期望於最後期限前達成共識；其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.5%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.74美元，報每桶49.10美元；1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.51美元；1月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.40美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.76美元，報每桶52.26美元。(商品行情網)

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