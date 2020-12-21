耀登(3138)搶攻5G財，加上具有一站式服務優勢，隨著5G逐漸步入收割期，未來三年5G相關產品應用持續發酵，營運表現可期，另外，隨著5G在全球持續成熟發展，mmWave也將快速成長，耀登也可望自2022開始受惠mmWave小型基地台趨勢，今股價開盤直接跳空漲停鎖住，高掛118元。

耀登是具有一站式服務優勢的天線模組廠，主要業務包括天線設計、製造、認證等服務，其中設計部分主要有三大區塊，首先，與美系晶片廠、電信商和設備商共同開發，用於28/39GHz等5G毫米波與Sub-6GHz陣列天線之small cell與CPE產品；再者，RFID產品給工業用途使用；最後，即車載產品用於V2X相關應用，因耀登設有美國FCC、台灣NCC、WiFi、Bluetooth等機構認證的實驗室，可代為進行產品認證與發照，並代理銷售無線檢測與生物植入安全檢測設備。

耀登針對5G商機備戰多年，早在2017年便投入5G相關研究，看好未來三年5G相關產品應用持續發酵，目前針對small cell/CPE與open RAN的毫米波天線模組已經完成28/39GHz相關設計，預估毫米波2022年將有大幅成長，車載產品也於今年成功進入日本市場，最快將於2021開始出貨，不僅如此，隨著5G在全球的普及化，mmWave市場也將快速成長，耀登在mmWave波束成型的控制技術上也取得領先發展，目前已經進入投樣階段，耀登也可望自2022開始受惠mmWave小型基地台趨勢，為營運動能再加溫。

耀登2019全年每股獲利1.46元，但今年累計前三季每股獲利已經達2.46元，主要因美國對其大陸客戶禁令造成射頻天線營收減少，但其設備業務因大陸市場提高對基礎研究需求而帶動測試設備出貨與認證服務增加，第四季為傳統旺季，因目前瑞士原廠仍在家工作，目前設備在手訂單已排至2021年，整體交期上看8~10個月。

(時報資訊)