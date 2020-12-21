台北市長柯文哲19日呼籲參與民眾都要戴口罩，防範新冠肺炎。（台北101提供）

再過10天就要跨年，但近期卻爆發航空器群聚事件，增添不少跨年活動的防疫壓力，衛福部長陳時中今天指出，目前正在研擬一份全國性的跨年防疫指引供地方政府依循，只要跨年活動無法維持適當社交距離，就必須戴上口罩。

陳時中今出席立法院社福及衛環委員會進行報告與備詢，立委蘇巧慧質詢時提到，目前秋冬防疫專案僅針對8大室內場所祭出未戴口罩的相關罰則，但近期疫情有升溫趨勢，跨年活動人群雖然都在戶外，但過於密集的接觸仍有可能會爆發群聚感染。

對此陳時中坦言，目前正在研擬一份全國性的跨年防疫指引，雖然戶外空間不在8大室內場所的防疫規範內，但依照集會遊行的防疫指引仍有維持安全社交距離的規定，目前也在跟專家小組、地方政府討論，預計這2天就會提出一份跨年的防疫指引供全國依循。

依照指揮中心最新訂定的新冠肺炎公眾集會因應指引，當社區出現感染源不明的本土病例時，建議停辦室外500人以上，室內100人以上的集會活動；無法落實各項防疫措施的集會活動則應暫緩辦理；單周出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例，建議停辦室內5人以上，室外10人以上之聚會或活動；本土病例數快速增加，且一半以上找不到感染鏈時，建議停止所有聚會活動。

(中時 )