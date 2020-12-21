中美貿易戰和新冠肺炎疫情持續衝擊國際政經情勢，全球製造業正進行大規模變革。

有鑒於此，資誠（PwC）聯合會計師事務所於日前舉辦「新冠時代、布局印度供應鏈重組新思維」研討會，邀請PwC印度稅務專家、印度台北協會副會長施哲聖，探討印度整體投資環境、主要台商投資的州別對投資人的投資優惠等，以協助企業分析解決進入印度市場所面臨的挑戰與契機，導入跨國布局新思維，成功拓展印度市場。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，根據資誠PwC在2020年世界經濟論壇(WEF)最新發布的《第23屆全球企業領袖調查報告》，印度成為全球CEO眼中最受歡迎海外市場的第四名，與英國並列。

印度更是自2014年起陸續推出印度製造、數位印度、階段性製造計畫等政策，近年來，全球經濟雖處於中美貿易戰中，但印度市場漸漸崛起，開始吸引全球投資印度的熱潮，台商也爭相搶進投資這個具有高度發展潛力的經濟體。

印度台北協會副會長施哲聖開場致詞時表示，為歡迎外國直接投資，印度政府日前放寬更多的外資投資限制，更設置了「Taiwan Plus」提供台商投資印度的一站式服務窗口。

資誠稅務諮詢顧問公司印度市場負責人蘇宥人執行董事表示分析，依不同投資規模或產業別，各州政府可能提供各種不同的優惠予有興趣投資的企業，例如水電費的補貼或是土地相關的優惠減免等，都值得作為台商尋找生產據點的考量。而印度政府對於科技較為關注，對於台灣科技業廠商前往發展，也提供更大誘因。

蘇宥人分析，過往股利分配稅的制度由於係於印度公司階段所承擔之稅款，無法於外國股東階段有效扣抵而造成重複課稅。2020年稅改後，印度公司若於支付台灣母公司時，將另可依照台印租稅協定中的股利扣繳稅率進行扣繳，該筆稅額也能在台灣申報營利事業所得稅時進行扣抵，可有效降低台商於印度繳納之稅負並提升現金流，預期亦可提高外資對印度市場的投資意願。惟須注意適用租稅協定優惠稅率於程序上須提出居住者證明及符合其他實質要求。

蘇宥人建議，台商在計劃在印度投資或擴大生產規模時，應優先了解印度相關投資優惠的內容試算稅負影響，同時從投資與營運模式等面向評估投資計畫適用優惠之可能性，並適時尋求專業意見，使投資計畫取得最有利位置，進行相關投資。

(工商 )