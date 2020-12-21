為搶攻年末聚餐、微型尾牙商機，王品集團趕進度開店，12月總共有18家門店新開、改裝開幕，平均每1.7天就開一家！台灣人最愛吃火鍋，「聚北海道鍋物」全新升級轉型，自助吧提供新鮮野菜、特色副食、甜點無限享用，將一口氣新開8家，此外「原燒O-NiKU」、「享鴨」、「夏慕尼」、「藝奇」也換新裝，新店品類涵蓋火鍋、燒肉、中餐、西餐、日料，讓你從北吃到南，優惠享不完。

轉型成功的「聚 北海道鍋物」，空間融合日式祭典元素，暖色木作打造愜意氛圍。新型態門店增設自助吧，提供當日新鮮野菜、特色副食：海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵，甜點有札幌牛奶風味與抹茶口味霜淇淋，可搭配日式蕨餅、黑糖珍珠等配料，無限放題只要$268元起。

「聚 北海道鍋物」12月將有8家門店新開、改裝開幕，包括：台北衡陽、台北南昌、新北三峽、台中公益、台中中科、高雄夢時代、嘉義耐斯、台東秀泰，大推開幕優惠，即日起至2021／1／15日止，只要到上述8家門店消費單人套餐＋1元或消費兩客套餐，即贈澳洲穀飼無骨牛小排一份或海陸雙響-干貝／和牛二選一。

「原燒O-NiKU」在新北市將有2家門店改裝開幕，大量使用原木家具營造溫暖用餐氛圍，以「原燒O-NiKU」的品牌草綠色做小範圍妝點，搭配翠綠植栽讓空間更盎然明亮，打造不同以往的燒肉用餐空間。新店民權店於12／19日、新莊中正店於12／29日全新開幕，開幕首月推出好康優惠，只要在活動期間消費多人套餐，並於FB打卡或上Google評論，每桌就招待「4吋燒肉蛋糕」乙份。

台中則迎來「享鴨」第4家門店，與「聚 北海道鍋物」以複合店型進駐公益路二段商圈，前進「台中美食一級戰區」。空間以藏青色為主調搭配燙金線條，創造質感優雅氛圍，吃中餐變得很時尚！「享鴨」主打三五好友也能暢享功夫烤鴨，「招牌片皮鴨」嚴選2.6公斤重的花蓮櫻桃鴨，低溫風乾24小時，烤出鬆化酥香鴨皮。即日起至2021／2／7日止，品牌全門店推出「片鴨遊戲」優惠(https：／／bit.ly／2LyUMNf)，將有機會奪得半鴨五折、250元贈菜、百元折價券等好禮。

「藝奇」啟動品牌轉型，主打「極炙鮮美 岩燒日料」，除了強化日料必備的刺身品項外，更加入全新的明星商品「岩板燒」，日本A5黑毛和牛以火山岩板高溫炙燒，淬鍊出入口即化的美味。除了既有$698元套餐外，也新增$980元價位，強打「和牛岩燒盛合」，讓消費者有更多元選擇。「藝奇」高雄夢時代店搶先換新裝，以日本浮世繪為靈感，將招牌菜色融入、設計專屬壁畫，此外，也運用在日本蘊含祝福意涵的摺扇作為主視覺。

(中時 )