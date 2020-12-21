東和鋼鐵(2006)受惠台商回流、公共工程等營建需求挹注，加上鋼價漲勢不斷，持續受到土洋法人力挺；上周外資買超15153張，投信買超1206張，今股價續攻38元新高。

東和鋼鐵今年獲利大幅成長，明年訂單能見度仍明朗，法人估明年營運可望維持高水準。為反應國際廢鋼原料價格飆漲，東和鋼鐵主力產品之一的H型鋼短期累計已大漲2100元，有利營收表現。短期而言，隨著國際廢鋼原料價格飆升，預期本周鋼筋漲幅加大。

東和鋼鐵日前舉行法說會，董事長侯傑騰表示，目前鋼筋、型鋼及鋼構需求強勁，能見度最長已看到2022年第一季；公司鋼構事業訂單大約看到明年第三季，也有客戶已談到2022年第一季。隨著台商回流建廠，以及民間住宅、公共工程等營建需求持續熱絡，也帶動公司鋼筋、型鋼能見度持續看到明年。

東和鋼鐵受惠需求成長及鋼價上揚，前三季營運亮麗，2020年前三季每股淨利1.97元，法人估第四季續旺，東鋼全年EPS上看2.8元，較去年的1.56元明顯提高。展望明年，預期台灣用鋼需求持續強勁，且鋼價仍具一定之支撐，公司營運可望保持高檔水準。

(時報資訊)