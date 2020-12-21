歐洲藥品監管機關周一將評估美國輝瑞公司及德國BioNTech共同開發的新冠肺炎疫苗，一旦批准後，歐洲將在一周內開始接種疫苗。

包括德國、奧地利與義大利在內的歐盟國家此前已表示，他們預計自12月27日起接種疫苗。歐洲正試圖趕上本月初開始施打新冠肺炎疫苖的美國與英國。

在歐洲藥品管理局（EMA）批准後，輝瑞疫苖的最後障礙將是獲得歐盟執委會的放行。這個形同歐盟內閣的重要組織預計將於周三跟進。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已經鎖定在12月27日至29日啟動疫苗接種工作，也就在聖誕節之後。醫學院學生、退休醫生、藥劑師與軍人初步都將納入歐洲這個規模前所未見的疫苗接種運動。

根據分階段接種疫苖的辦法，第一線醫護人員與療養院的年長者將列為優先名單，而最快要到2021年第一季底，大部分的國家接種機制才能普及大眾。由27個成員國組成的歐盟設下的目標，是接種率達到其4.5億人口的7成。瑞士藥品監管機關在上周六批准輝瑞疫苗可用於16歲以上的人群。

(時報資訊)