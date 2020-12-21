日月光投控(3711)因應公司快速成長，旗下日月光中壢廠明年人才需求上看1000人。對此，中壢廠今（21）日攜手桃園市勞動局就業服務處、桃園市榮民服務，共同舉辦大型徵才活動，並同步安排職場互動區，盼延攬優秀退除役官兵及在地青年加入日月光行列。

受惠客戶訂單需求暢旺、封裝打線產能滿載，日月光投控今年營運成績亮麗。為感謝全體同仁努力，續高雄廠宣布對基層員工加碼發年終、明年依績效調薪後，中壢廠亦宣布跟進，將對每位基層員工加碼發放1萬元年終，明年依同仁績效表現調薪3～5％。

日月光投控表示，公司營運維持穩健成長，今年面對疫情考驗不裁員、不減薪，中壢廠為連7年加碼每位基層員工年終1萬元，並連4年平均調薪3～5％，藉此與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，帶動同仁對公司向心力與凝聚力，成為中壢廠連年進步動力。

為避免秋冬新冠肺炎疫情再起，日月光中壢廠今年停辦尾牙及家庭日活動，改為每位員工發放2500元現金，並與桃園各大餐廳、生活百貨、電影、運動休閒、旅遊景點、飯店及旅行社等超過500間知名業者合作，憑識別證即可享有專屬優惠，提供更便利的員工福利優惠。

展望明年，全球供應鏈廠商積極展開5G技術產品布局，日月光投控表示，將以創新引領智慧動能，使製程更具效率，並爭取更多市場契機，透過系統級封裝（SiP）技術協助客戶達到產品所需效能表現，改善功耗和效能、大幅縮小體積。

(時報資訊)