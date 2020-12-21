台中市不動產開發商業同業公會指出，今年推案量衝破3000億，創1993年以來新高，政府打炒房，明年推案與購屋信心略受波及，將呈「價微增、量稍減」走勢，明年推案金額恐降至2200億至2400億間，但土地、營建成本增加，房價回不去了。

台中市不動產公會理事長林正雄說說，政府打炒房措施影響，市場恐將短期出現觀望，台中房地產在台商資金回流、重大建設逐步到位，人口持續成長等利多帶動，預估今年推案金額將站上3000億大關，達3049.08億元，較去年2793.25億元成長9.2％。

林正雄指出，台中邁入軌道經濟元年，為全國第2大都會，整座城市充滿正能量及向上提升的經濟力，加上美中貿易戰，台灣成為高科技產業轉單效益獲益者，台商資金回流挹注，預期台中未來政經地位不容小覷。

台中市前11月人口數累計281萬8670人，月增0.04％、年增0.16％ ，前11月房屋移轉棟4萬3330棟，較去年同期成長約10％，其中25％，約1萬戶為新成屋。

他認為，打炒房政策，市場交易放緩，長期仍為穩健走升局面，但打房一刀兩刃，影響逾8成以上房屋持有者權益，值得政府正視，今年台中房市不受疫情影響，市場呈現「價漲量增」格局，各區域房價平均上揚2至3成。

(中時 )