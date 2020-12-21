基隆市長林右昌民意支持度突破7成，是外界點名下屆台北市長熱門人選之一，上午周監赴基隆市巡察，也高度肯定林右昌表現，認其施政滿意度高而使府會和諧，充分展現高效率的行政統御能力。

林右昌日前受訪時也透露自己的企圖心，說碰到市政障礙時，「真恨不得自己是台北市長」；上周五監委范巽綠、林盛豐巡察基隆市時，也高度肯定林右昌。

監察院在新聞稿中提及，對林右昌能凝聚市府團隊、透過跨單位整合溝通，積極開源節流並使負債下降，且因其施政滿意度高而使府會和諧，充分展現高效率的行政統御能力，監委給予正面肯定。

范巽綠等人就基隆橋梁維修作業亟待改善部分聽取市府說明，並關注北五堵國際研發新鎮產業園區之規劃執行，也提醒區段徵收作業可能需面對的問題，另建議市港標竿再生及基隆山海城串聯再造計畫，均應注重市港城市景觀空間願景，始能結合文化歷史再造，讓大家重新認識基隆。

監委上周巡察時也聽取基隆轉運站周邊建設，及基隆市成功國小西側29號橋下整合計畫、環境美化與空間改善工程等之執行情形簡報，除瞭解基隆國民運動中心營運成效未如預期的癥結，也建議市府應盡速找出提升場館設施使用效能之因應對策。

監委並實地巡察「山海城串聯再造計畫」內中正公園的地標-豎梯工程，及「大基隆歷史場景再現整合計畫」中的基隆要塞司令部官邸及其校官眷舍，並參觀中央地方跨單位協調合作，順利市港再造典範-基隆港務大樓。

(中時 )