A股三大股指21日開盤個別發展。上證指數開盤報3,394點，跌不足1點；截至10點25分，報3,412.27點，上漲17.37點，漲幅0.51％。深成指開盤報13,858點，升4點，漲0.03％；現報13,998.7點，上漲144.58點，漲幅1.04％。

創業板指數開盤報2,789點，升8點；現報2,827.63點，上漲46.9點，漲幅1.69％。

從大盤上看，農業種植、半導體、啤酒類股漲幅居前。機場航運、景點旅遊、醫美概念股跌幅居前。

(工商 )