全科會登場 張忠謀關節炎拄拐杖出席 10:422020/12/21 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （台積電創辦人張忠謀拄著拐杖出席第十一次全國科學技術會議。圖／彭媁琳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四年一度的全國科學技術會議今日於國際會議中心登場，台積電創辦人張忠謀拄著拐杖出席會議。對於這次會議是否感到滿意？張忠謀回應：「很好、很好」。 張忠謀說：「我這次沒什麼話可以說，關節炎好了再跟你們說。」 2016年的全科會，張忠謀曾在場外抱怨，會議內容太過抽象，沒有關心業者想要什麼。這次全科會前，科技部長吳政忠有特別拜會張忠謀，了解產業大老的想法。 第11次全科會明登場 擘畫台灣2030科技願景 公司治理新篇章 審計委員會參考指引登場 (工商 ) #全科 #台積電 #張忠謀 #登場 #關節炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防螞蟻變巨獸 樓繼偉給棍子 04:102020/12/21 全球財經 中華電拚轉骨 派猛將扛重任 04:102020/12/21 產業．科技 用腳旺台灣 首移師虎頭山 04:102020/12/21 地方新聞 華邦電打進AirPods Max供應鏈 04:102020/12/21 證券．權證 專家傳真－軟體業從服務切片找到新商機 04:102020/12/21 專題周報 國立臺北商業大學校長張瑞雄：資本主義的危機 在於財富不均 04:102020/12/21 產業特刊 上看八個月 生技股王紅包較勁 04:102020/12/21 財經要聞 油菜花季 四川美院逍遙遊（上） 04:102020/12/21 兩岸藝文 新北耶誕城 千人詩班傳福音 04:102020/12/21 地方新聞 非新傳播途徑 而是感染者汙染周遭環境物品！鍾南山示警 新冠出現環境傳人 04:102020/12/21 話題觀察 左宗棠抬棺抗俄 奪回伊犁 04:102020/12/21 兩岸藝文 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 陸區域限電因抵制澳洲煤？紐時打臉：只是提醒碳時代將結束 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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