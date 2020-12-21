四年一度的全國科學技術會議今日於國際會議中心登場，台積電創辦人張忠謀拄著拐杖出席會議。對於這次會議是否感到滿意？張忠謀回應：「很好、很好」。

張忠謀說：「我這次沒什麼話可以說，關節炎好了再跟你們說。」

2016年的全科會，張忠謀曾在場外抱怨，會議內容太過抽象，沒有關心業者想要什麼。這次全科會前，科技部長吳政忠有特別拜會張忠謀，了解產業大老的想法。

(工商 )