從公平會判高通案，到NCC撤中天新聞台執照案，華梵大學人文教育中心兼任特聘教授杜震華21日直言批評政府與民進黨，雖然口口聲聲表示尊重獨立機關，實際上是對獨立機構的獨立性的尊重根本不再。

杜震華21日是以專家學者的身分出席立法院經濟、司法及法制兩委會舉辦公聽會審查「行政院函送公平交易委員會委員提名名單，李鎂為委員並為主任委員、陳志民為委員並為副主委、郭淑貞及洪財隆續任委員，請本院同意案」公聽會。

杜震華直言不諱，他高度懷疑現任主委黃美瑛不被續任應與處理高通一案有關，黃美瑛一開始對高通案的態度之堅定，卻有了180度的轉變，外界高度質疑與高層施壓有關，如果外界的質疑是真，是對獨立機關的相當大的打擊。

杜震華說，政府與民進黨口口聲聲說尊重獨立機關，然而實際行為卻值得懷疑，NCC也是獨立機構，但是在處理中天撤照一案時，明顯的曲解、偏頗的作為，也讓外界質疑是受到高層的壓力。

他說，從中天撤照案再看高通案的轉變，可以看出是相互一致，令人不得不懷疑政府對獨立機關的獨立性，尊重根本不再。

杜震華還當場唸出一篇新聞報導中描述李鎂所以獲得提名是因為「李鎂是能夠配合政府政策的人」，如果未來所有的委員也都是能夠配合政府政策的人，公平會也不過就是行政院本部的「公平組」了，不可能有獨立性。

(工商 )