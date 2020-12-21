KIA汽車總代理森那美起亞汽車宣布，導入品牌掀背小車Picanto最新世代車款，以54.9萬元的新價正式在台上市，今年底前訂車，還享首年丙式車體險的早鳥優惠。

森那美起亞介紹，All-new Picanto搭載全新1.2 MPI引擎，擁有84匹的最大馬力與12.0公斤米的最大扭力，搭配電子序列式五速自手排變速系統，平均油耗達每公升18.4公里，兼具性能與使用經濟性。

(工商 )