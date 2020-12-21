Kia全新Picanto小車上市 10:412020/12/21 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 KIA汽車總代理森那美起亞汽車宣布，導入品牌掀背小車Picanto最新世代車款，以54.9萬元的新價正式在台上市，今年底前訂車，還享首年丙式車體險的早鳥優惠。 森那美起亞介紹，All-new Picanto搭載全新1.2 MPI引擎，擁有84匹的最大馬力與12.0公斤米的最大扭力，搭配電子序列式五速自手排變速系統，平均油耗達每公升18.4公里，兼具性能與使用經濟性。 信佳 深耕電源設備市場 竹市園道五地下停車場 明年開工 (工商 ) #全新 #Picanto #小車 #Kia #KIA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸車市旺 中概汽車零件股吃香 04:102020/12/21 證券．權證 KIA Picanto GT-LINE有個性 04:102020/12/21 時尚消費 安口仿手工水餃機 全新成型技術 04:102020/12/21 產業特刊 總座賴弦五：5G新賽局 台灣之星扮關鍵 04:102020/12/21 財經要聞 禾聯新家電 王者風範 04:102020/12/21 產業特刊 陸拚新能源車自主化 2035成主流 04:102020/12/21 產業財經 UBA隊長雙載2死車禍 女友身分是「南投茶園千金」 09:532020/12/21 社會 超商雙雄掀杯裝冷凍食品潮 04:102020/12/21 產業．科技 大陸新能源車熱銷 特斯拉 明年擴大充電網 04:102020/12/21 全球財經 前警務員偕友登山 疑不熟路況自摔死亡 03:432020/12/21 社會 新規帶動 陸兩輪電動車加速洗牌 04:102020/12/21 產業財經 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 陸區域限電因抵制澳洲煤？紐時打臉：只是提醒碳時代將結束 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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