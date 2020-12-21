香港恒生指數連跌三周累挫396點後，21日開盤走勢依舊低迷，呈現開低走低，低點震盪。

恒指21日開低75點報26,422點，截至10點20分，恒指報26,418.9點，下跌79.7點，跌幅0.3％。國企指數早盤開低41點，報10,441點；現報10,464.88點，下跌18.46點，跌幅0.18％。

紅籌指數現報3,675.71點，下跌26.78點，跌幅0.72％。

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(工商 )

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