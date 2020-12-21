恒指開低 低點震盪 10:422020/12/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數連跌三周累挫396點後，21日開盤走勢依舊低迷，呈現開低走低，低點震盪。 恒指21日開低75點報26,422點，截至10點20分，恒指報26,418.9點，下跌79.7點，跌幅0.3％。國企指數早盤開低41點，報10,441點；現報10,464.88點，下跌18.46點，跌幅0.18％。 紅籌指數現報3,675.71點，下跌26.78點，跌幅0.72％。 傳產股領漲 力撐台股早盤走勢 菁莪榮光 業峻熠耀－華南銀行 連三屆獲最佳數位金融獎 (工商 ) #恒指 #現報 #跌幅 #下跌 #香港恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股基金火熱 11檔績效贏大盤 04:102020/12/21 投資理財 台指期 外資多單加碼 04:102020/12/21 證券．權證 股市與經濟背離 04:102020/12/20 產業特刊 企業獲利撐腰 美股明年仍有彈跳空間 04:102020/12/21 投資理財 三低股資金挺 14檔升勢俏 04:102020/12/21 證券．權證 分析師樂觀 明年美股 看漲雙位數 04:102020/12/20 財經要聞 防數據平台獨大 樓繼偉劍指螞蟻 04:102020/12/21 產業財經 股市黃曆－短線靈活運作 積極換手策略不變 04:102020/12/20 產業特刊 為開火鍋店 渣男竟要17歲女友賣淫 親送見恩客 22:302020/12/20 兩岸 封關前...台股漲面大 萬五在Q1 04:102020/12/21 財經要聞 操盤心法－選股不選市 短線聚焦中小型標的 04:102020/12/21 證券．權證 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 陸區域限電因抵制澳洲煤？紐時打臉：只是提醒碳時代將結束 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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