國道2號桃園蘆竹、大竹交流道西向7.5公里處，今天（21日）早上6時許發生一起6車追撞車禍，4輛自小客車以及2輛貨車追撞，警消獲報前往救援，其中有3人受傷送醫搶救中，其中一名26歲男子當場失去生命跡象。車禍發生後該路段交通大堵塞，至少回堵2公里，事故於9時許排除，不過整起事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。

(中時新聞網)