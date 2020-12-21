國2大竹交流道6車追撞 3傷1命危 10:412020/12/21 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道2號桃園蘆竹、大竹交流道西向7.5公里處，21日一早發生6車追撞車禍。（截自google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道2號桃園蘆竹、大竹交流道西向7.5公里處，今天（21日）早上6時許發生一起6車追撞車禍，4輛自小客車以及2輛貨車追撞，警消獲報前往救援，其中有3人受傷送醫搶救中，其中一名26歲男子當場失去生命跡象。車禍發生後該路段交通大堵塞，至少回堵2公里，事故於9時許排除，不過整起事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。 竹市園道五地下停車場 明年開工 潭雅神綠園道 單車漫遊森呼吸 (中時新聞網) #國道2號 #交流道 #6車追撞 #車禍 #大竹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旭富製藥爆炸起火 估損失8億 04:102020/12/21 社會新聞 未兩段式左轉 高雄情侶遭撞雙亡 04:102020/12/21 地方新聞 獅潭超商搶進農地 2度勒令停工 04:102020/12/21 地方新聞 南迴電氣化通車 蔡蘇同台互動冷 04:102020/12/21 生活新聞 UBA隊長雙載2死車禍 女友身分是「南投茶園千金」 09:532020/12/21 社會 陸車市旺 中概汽車零件股吃香 04:102020/12/21 證券．權證 防疫國家隊旭富燒光 明年第1季6億訂單無法生產 08:102020/12/21 財經 徐乃麟密友董子綺涉賭博侵占6罪 檢聲請定刑2年2月 08:222020/12/21 社會 露營風再起 露營車賣到缺貨 04:102020/12/21 財經焦點 大陸新能源車熱銷 特斯拉 明年擴大充電網 04:102020/12/21 全球財經 萬金糖鐵自行車道 串接5鄉鎮 04:102020/12/21 地方新聞 社會熱門新聞 UBA隊長雙載2死車禍 女友身分是「南投茶園千金」 - 社會 UBA虎尾科大隊長遇車禍死劫 學弟悲慟：這玩笑開太大 - 社會 女少校出牆1／地方爸爸跟監兒媳 怒揭政戰測謊官騙愛搞不倫 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 女少校出牆2／月花4萬吃喝玩樂夫家咋舌 政戰神鵰俠侶3年半就翻臉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。