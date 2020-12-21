女星郭書瑤以性感廣告女郎身分出道，近年轉型戲劇圈有成，曾以《通靈少女》入圍金鐘影后，如今新劇《未來媽媽》熱播中，她因精湛演出帶起話題，而這兩天，瑤瑤短暫回歸歌手身分，其中一套S型大挖空舞台裝，讓人眼睛大吃冰淇淋。

瑤瑤新劇《未來媽媽》熱播中，她在其中飾演不孕症諮詢師，討論結婚生子議題，也有感情戲，引發廣大女性觀眾共鳴，成了最新必追夯劇，她日前也公開一段漏網鏡頭，是一場跟禾浩辰的親密床戲，曝光為了拍出完美的浪漫與激情，不僅演員耗費大量體力，劇組人員也相當辛苦。

郭書瑤短暫回歸歌手身分跑尾牙，舞台裝S型挖空超火辣。(翻攝自郭書瑤IG)

而在新劇熱播的同時，2020年也走到尾聲，郭書瑤短暫回歸歌手身分跑尾牙場，在IG貼出限時動態，是她跟舞者群的合照，俏皮寫下：「瑤瑤girl已上線」，照片中4位舞者穿著銀色緊身裝，3人擺pose大秀翹臀，其中一人貼牆，被瑤瑤開玩笑問：「spider-girl?!」。

至於瑤瑤本人，則是穿了銀色金蔥緊身舞台裝，大膽從右肩至左胸下S型挖空，展露豐滿上圍與纖細腰枝，而她更做出「陷阱妹蹲法」，大秀鍛鍊有成的筆直美腿，腿長到快超出鏡頭，被讚誠意十足，真的辣到爆！

(中時新聞網)