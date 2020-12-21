LEXUS年度盛事 Taste by LEXUS車主專屬美食饗宴活動，於12／16至12／17首次和台北最夯的二星餐廳logy合作，主廚田原諒悟 Ryogo Tahara為LEXUS 車主獻上絕無僅有的特製菜單，別具巧思的設計主廚互動環節，使LEXUS車主獲得無與倫比的獨特體驗 。

logy餐廳是東京二星、2019亞洲50大排名第5的Florilege餐廳主廚川手寬康在台北開設的姐妹店，定調為亞洲風味。擁有義大利、法國料理經驗十幾年的田原諒悟主廚，善於利用當地食材、加上熟悉的歐洲烹調技術開發出新的創意，在每一季的菜單裡帶來無限的驚喜。

Taste by LEXUS系列 LEXUS聯手摘星最夯餐廳logy 。（和泰車提供）

受LEXUS邀請，田原諒悟主廚獨家打造Taste by LEXUS活動，首度分享星級餐廳各種鮮為人知的故事。田原諒悟主廚首次公開分享料理步驟，與賓客近距離分享日常生活中的烹調技巧，更受邀拍攝品牌紀錄影片。藉由與賓客互動的料理方式，帶給LEXUS 車主和主廚團隊非常有趣與難忘的體驗。透過分享及互動，賓客能夠更瞭解餐廳運作背後的每一道工序與巧思，都巧妙的被主廚完美的演繹在餐桌上，帶給賓客最美好的回憶，一起Experience Amazing。

LEXUS自2017年提出「Experience Amazing」的品牌新主張，開啟一系列車主活動包含Taste By Lexus、覓境食旅、Glamping星空野營等，帶領超過數百名的車主創造獨一無二的Amazing經驗，探索生活驚奇的無限創造力，並以創新者之姿，推出多元跨界合作，透過一次次多感官饗宴，尊寵每位參與的車主，每場活動推出都獲得熱烈的迴響。LEXUS將帶領車主探詢生活中更多的驚奇與無限可能，引領不凡生活風格。

(中時 )