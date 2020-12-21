大陸航空母艦山東號昨（20）日航經台灣海峽，前往南海進行演訓，引發各界關注。對於台灣的地緣戰略重要性，民進黨立委羅致政指出，早在70年前，美國麥克阿瑟將軍就已看出，「如果讓共產黨得到福爾摩沙，等同得到一艘不沉的航空母艦和潛艦基地。」

羅致政月初參加「2020台美日三邊印太安全對話研討會」時強調，「知己知彼，百戰百勝」，只有正確理解大陸的行為本質，並掌握運用台灣的戰略價值，才能建構有效且成功的印太戰略。

對於大陸的崛起，羅致政認為比70年前更加強硬、野心勃勃、積極擴張，並以「分而治之」的策略瓦解對手，目的就是想要以新地位和權力，來重新定義區域乃至世界秩序。

羅致政表示，台灣的地緣戰略重要性，在1950年韓戰前夕，美國麥克阿瑟將軍的評估早已點出，他說「如果讓共產黨得到福爾摩沙，等同得到一艘不沉的航空母艦和潛艦基地。」70年過去了，麥克阿瑟的真知灼見，到今天仍然深具啟發。

國防部昨證實，大陸「山東號」航空母艦（CV-17）及所屬護衛兵力4艘，17日自遼寧大連港啟航南駛，20日航經台灣海峽後，續向南航行。國防部副部長張哲平今表示，從「山東號」一出港，國防部就掌握其動向，本次航經台海應是要到南海進行演訓，而遼寧艦未有跟著南下的跡象，會持續密切關注。

本月初參加「2020台美日三邊印太安全對話研討會」，這兩天主辦單位寄來當天演講的影片。所謂「知己知彼，百戰百勝」，這是我在會中不斷強調的訊息，只有正確理解中國的行為本質，並掌握運用台灣的戰略價值，才能建構有效且成功的印太戰略！ 簡單說，中... 由羅致政粉絲團發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)