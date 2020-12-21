日本最高行政機關內閣府，周一正式批准日本有史以來，最高金額的一次包含防疫振興案的預算案，此計畫高達106.6兆日圓，約1.03兆美元。若日本國會2021年初順利通過，總預算案也可將從2021年4月，也就是日本2021財政年度開始實施。

日本這史無前例的1.03兆美元預算計畫，使得新公債高達43.6兆日元，佔日本財政收入近四成一。為抵擋疫情肆虐，全球政府紛紛推出了一系列利率貨幣和財政刺激措施，以防公司倒閉，失業潮興起，進而造成景氣衰退。

日本這1.03兆美元政府預算金額，也與路透社先前預測值吻合，但若要有效對抗疫情，必須得日本國會明年初通過才行。

據悉，該天文數字預算案，將與本財年第3度追加預算一起提出，成為一個為期15個月合併預算。這主要是希望能無縫接軌，除減輕疫情對經濟衝擊外，也可支持首相菅義偉欲實現碳中和與轉型數位化目標。

由於日本國債現已超過其5兆美元經濟體的兩倍以上，故被歸類為全球債務最惡化的國家一點也不為過。故與其它國家相比，日本的財政改革已是刻不容緩。

目前，日本政府預估2021財年經濟成長率可達4%，高於市場預估的3.4%。不過，若屆時GDP未達標，為填平預算缺口，勢必將侵蝕稅收並增加借款。

分析師表示，到2021財年，不包括新債發行與償債，日本政府預算赤字預計將高達20.4兆日圓，這已是今年最初估值的兩倍以上。日本預算短期若想要達到收支平衡，這簡直是天方夜譚。

(時報資訊)