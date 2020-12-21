先進材料及製程方案供應商美商英特格（Entegris, Inc.，NASDAQ：ENTG），今日宣布將在未來三至五年內在台投資約兩億美元（約台幣60億元），擴大在台布局。

英特格規畫於2021年初起興建新廠、同年底完工投產，並逐步全面量產。新廠座落於台灣南科高雄園區，佔地61,700平方公尺（約 18,664坪），將興建廠房約27,000平方公尺（約8,168坪），並將用於研發與生產晶片商所需的重要解決方案，包含微汙染控制過濾器、氣體輸送系統、先進製材等。

英特格總裁暨執行長Bertrand Loy指出，此次擴廠反映台灣及亞太各地國際級半導體製造業者對於英特格產品及服務的需求日增。據2020年IC Insight的產業報告統計，全球半導體晶圓廠產能有近22%源自台灣，而亞洲地區（包含台中日韓）所生產的半導體約占全球75%。

Loy表示：「台灣半導體產業位居全球領導地位。隨著在台業務擴大，英特格將與客戶更加緊密合作、協助加速客戶的開發周期及產品量產，以因應客戶的新興需求。此外，新廠的地利之便將協助加強保障客戶供應鏈，並強化公司在亞洲各地（如南韓、中國、日本）的製造產能。」

因應擴廠計畫，英特格將在台灣目前300名員工的編制之外，增聘200名具化工專長及製造經驗的人才。亦規劃將其位於新竹的台灣技術研發中心（TTC）之規模擴增一倍。

英特格台灣區總經理謝俊安表示，英特格在台深耕三十年，促進業界及區域發展素來不遺餘力，此次擴建製造及研發設施為公司的重要里程碑。將善用這個尖端設施的先進自動化、數位化及分析工具，達到品質與生產力的最高標準，回應客戶日新月異的需求。

(時報資訊)