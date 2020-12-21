國寶集團總裁朱國榮，涉嫌入主國寶人壽後，指示下屬透過境外紙上公司BPCSA，違法從事4檔海外零息債券投資，另以溢價向GSI公司交易32檔國外金融商品，致國寶人壽損失1億多元台幣、掏空3000多萬元美元，事後朱國榮等人獲回扣高達1.5億元台幣。台北地檢署今依保險法、洗錢、偽造文書等罪起訴朱國榮、國寶人壽2任前董事長鮑正鋼、葉佳瑛、前總經理賴宜銘、前投資長連乾良共10人。

被起訴的鮑正鋼，早年在大安區眷村長大，年輕時曾在國安局任職，因曾任中華旅行社總經理、駐港的台灣代表、陸委會前主祕等職務，被懷疑是朱國榮找去當國寶人壽的「門神」，2014年檢調搜索國寶案時，他已因中風臥病在床。

起訴指出，朱國榮2007年入主國寶人壽後，因國寶長期虧損，欲從事海外金融商品投資牟利，遂由潘玲萱在海外成立紙上公司BPCSA，2012年透過BPCSA違法從事4檔海外零息債券投資，致國寶人壽各損失1億多元台幣。

事後，朱國榮與GSI公司交易32檔國外金融商品，交易金額包裝為5500萬美元，但實際交易金額僅2500萬元，其間差額的3000多萬元，事後轉入人頭公司，向時任國寶董事長葉佳瑛購買國寶發行的新股，掏空3000多萬元美元。

另朱國榮以高於市場行情的4億元，與GSI公司進行交易，溢價的1.5億元，疑成為朱國榮等人的回扣。

檢方調查時，朱國榮、具有律師資格的葉佳瑛否認涉案，朱並稱他不是國寶人壽負責人，與他無關，但檢方不採信，今依法起訴。

(中時 )