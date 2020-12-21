台灣房價居高不下，年輕人買不起房子，成為少子化原因之一。民進黨立委羅美玲今日於立院內政委員會建議，對於實價登錄不實，英國是罰金無上限兼併徒刑，德國則是房產售價超過公道價就關3年，可供台灣參考。內政部次長花敬群回應，台灣的實價登錄不會揭露假資訊，所以沒有登錄不實的問題，而實價登錄未必是為抑制房價。

羅美玲指出，去年第4季全國不動產買賣達9.2萬件，今年1至8月房屋移轉棟數達20萬棟，而住宅貸款餘額7.73兆元及建築貸款2.29兆元均創歷史新高，在疫情期間，這種狀況正常嗎？

花敬群表示，今年預估房屋轉移件數約會在31萬至32萬件，還算正常，但桃園、新竹這一年的房價漲幅確實高出一些。現在是有些國人擔心房價上漲，因此可能在不需要急著買房的狀況下，卻跳進房市，而在貸款成數很高的情況下，這樣的現象可能會發生多年前次貸風暴的隱憂。

花敬群指出，央行近期的打房措施是很精準的，外界也都予以肯定。現階段政府出手主要原因是要穩定房市，不要被某些人操縱炒作，導致無謂的上漲，製造更多的房市泡沫。

羅美玲指出，台灣現在針對實價登錄申報不實的修法，僅增加罰鍰15萬至75萬，但英國對於這方面的處罰是以提供不實資訊的《詐騙法》，最高可處10年徒刑，無上限罰金或兩者併罰。而德國則是由各地房地產公共評估委員會制定指導價格，若漲價超過指導價格，可判處3年徒刑。台灣即便修法，仍顯得寬鬆。

羅美玲說，香港對於房市的資訊透露的資訊非常詳細，連歷次轉手紀錄都有，但香港的房價居然可以一坪高達1、2百萬，所以他們的痛苦指數是很高的，甚至租金也是亞洲最高，台灣要引以為戒。

花敬群回應，台灣不會去揭露錯誤資訊，所以不會造成假資訊的實質效果，但還是要處罰。而實價登錄是要資訊透明，未必是要抑制房價。

(中時 )