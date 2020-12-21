南方限電、浙江義烏等地工廠被迫停產之際，廣東省廣州多區21日凌晨零時許在無預警下突然大停電，有些地區只停電瞬間，但有些地方截至凌晨三時仍未恢復供電，用水及電訊網路亦受波及一度中斷。

香港經濟日報報導，受影響城市包括廣州、深圳、東莞、中山、佛山、惠州、珠海等市，有網友上傳了市內一片漆黑的照片，相中可見住家區集體停電，連路燈都沒有亮，但遠處還可見到些微燈光。有網民指出，他家沒有停電但停水，致電熱線獲告知是由於水泵斷電導致斷水，另有網民指出，醫院、老人院、學校宿舍以及基站發射站均受影響。

廣州有網友在微博表示，「停電停水的一瞬間，好多人洗澡洗一半，塗得滿身肥皂泡，還有遊戲打一半的，文件存一半的，加班回家電梯上不上下不下的」。

根據網友所述，有些地區停電時間不長，約數分鐘便恢復，也有部分地區停電持續數十分鐘。但網上同時有人稱，截至凌晨三時許供電仍未恢復。

由於水泵斷電，多地斷水。停電波及許多行動網路基地台發射站，令手機網路訊號也被切斷。有廣州市民深夜致電供電局服務熱線查詢，獲得回覆是「電網故障」。

(工商 )