台股上市櫃股今（21）日有超過20檔個股漲停，集中在股價低於30元的中低價、中小型股，包括台股首宗金金併的被併女主角日盛金（5820），以及漲價題材不斷的原物料股族群的第一銅（2009），鋼鐵股族群的中鴻（2014）及航運族群的陽明（2609），以及新股掛由蜜月行情甜的耀登（3138）等。

截至上午近11點時，約有25檔上市櫃股漲停，除了新上市股、量測設備及射頻天線業務為主耀登，股價衝上漲停118元之外，其餘個股都約在30元以下，三檔股價超過30元之外，其餘20檔股價都是2字頭、1字頭及個位數，多屬於中低價股。

若從產業族群來看，仍以航運股、鋼鐵股為最大宗，富邦金擬以每股13元公開收日盛金50.01％以上持股，消息傳出後，股價直接以漲停價12元跳空開出，由於距離13元仍有1元空間，市場預期明天股價仍然會開高向13元靠攏。

(工商 )