華爾街日報引述消息人士報導，馬雲11月初被大陸金融監管當局約談期間，曾提出將螞蟻集團部份業務交給政府，但最終依舊未能讓螞蟻集團成功如期上市。

螞蟻集團原訂11月5日在陸港兩地同步上市，卻在上市前緊急喊卡。消息人士引述馬雲當時說話指，國家若需要，可以使用螞蟻集團提供的任何平台。對於報導容，螞蟻發言人指，由於保密關係，螞蟻無法確認11月2日舉行的監管機構會議的細節。

報導指，中央對處理螞蟻未有定案，其中一個計劃是考慮加大對其資本要求，在這情況下，國有銀行或其他國有投資者入股螞蟻作資金填補。

馬雲10月24日參加上海外灘金融峰會時曾批評大陸金融監管體制，指當前中國金融面臨的「不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險」，其言論引來大陸金融圈熱議。

華爾街日報此前引述消息人士報導，是大陸國家主席習近平親自下令監管機構調查螞蟻集團的風險，並暫停螞蟻集團上市。

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