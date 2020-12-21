快艇明星前鋒保羅喬治先前自爆，在離開溜馬之前，曾成功說服「一眉哥」安東尼戴維斯一起來到溜馬並肩作戰，卻遭溜馬高層否決，才讓喬治死心跳槽雷霆，一眉哥21日出面坦承此事屬實，只是到現在他仍搞不清楚為何溜馬不肯答應！

「我跟喬治確實聊過一起打球的事，但後來慢慢就不再提到這件事，」安東尼戴維斯表示，「我不太確定當時溜馬那邊到底發生什麼事情，喬治只是告訴我，溜馬管理階層不願意這樣做。」沒想到如今喬治到了快艇，一眉哥也加盟湖人。

面對喬治不斷公開批評前東家溜馬毫無作為，溜馬總裁普里查德也不再保持沉默，在採訪時痛批某位前溜馬球員忘恩負義，「假如一名球員在溜馬取得很多成就，後來離開卻沒再獲成功，接著抱怨我們不做事，對我來說就是胡說八道。」

想也知道普里查德口中這名前溜馬球員就是喬治，事實上，在2010年選秀會第10順位被溜馬選上的喬治，確實在溜馬取得不少成就，除了4度獲選明星球員，更在2013年獲選年度最佳進步獎、3度入選年度第三隊、1次年度防守第一隊。

(中時 )