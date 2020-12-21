知名的劉姓中醫師遭控，7年前讓體重103公斤的陳姓男子服用「減腫三麻黃囊」其中的麻黃成分，配合減重茶的咖啡因成分，導致急性心肌梗塞，陳男死亡，台灣高等法院維持一審刑度，依過失致死罪判刑6月、可易科罰金18萬元，劉提上訴遭最高法院駁回定讞。

最高法院認定，劉男有開減肥藥且當事人有按時服藥，而藥裡有甲基麻黃鹼成份，讓當事人的冠狀動脈痙攣加強死因，且醫審會也鑑定劉男有過失，解剖也確認死因，是中藥有甲基麻黃鹼成份，讓當事人的冠狀動脈痙攣致死。

劉姓中醫師否認過失致死犯行，辯稱他診療以及用藥均已盡專業上之注意能事，被害人的死亡為其所不能預見，並無過失，且被害人係心因性猝死，並非因服用減腫三麻黃囊致死。

歷審綜合證人、鑑定人證述及相關病歷資料、中醫文獻，法務部法醫研究所、衛生福利部醫事審議委員會等鑑定意見，認為被害人係因劉男開立供其服用之減腫三麻黃囊中之麻黃成分使血管發生痙攣。

歷審指出，被害人配合服用的減重茶2號中之咖啡因成分加強麻黃功效，加成其原已存在之冠狀動脈狹窄程度，造成心肌缺血而急性心肌梗塞，導致心臟性休克而死亡，劉男的過失行為與被害人死亡之結果間，有相當因果關係。

(中時 )