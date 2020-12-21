民進黨的萊豬政策引發民眾強烈不滿，多數的民意都反對帶有萊劑的美豬開放進口，對此，宅神朱學恒也多次公開砲轟政府，今(21)日他更在臉書上坦承，自己反萊豬的論點都是「抄襲來的」，但很可惜的是，他抄襲的對象事到如今卻對萊豬悶不吭聲，讓朱學恒不禁想問，這群人到底怎麼了？

朱學恒在臉書上表示，他坦承自己最近很多論點不僅僅是重複他八年前說過的話，更大幅引用八年前時任台大研究協會代表林飛帆的發言，每一句話都說得鏗鏘有力，充滿邏輯；但不知道怎麼搞得，這群八年前力抗萊牛的KOL，如今卻靜悄悄的，沒有向政府下戰帖、沒有痛罵狗官，更不擔心大家以後不能健康生活，真的是非常奇怪呢！

八年前林飛帆大砲抨擊馬英九的萊牛政策，痛批「政府的牛豬分離說法根本是狗屁」；而主婦聯盟祕書長呂美鑾當時還說，一旦吃了過多的瘦肉精，以後我們的孩子就沒有辦法像馬英九一樣健康的運動；社運人士陳廷豪當時更對總統下戰帖，歡迎馬英九到各大學「與學生辯論」！

再十多天就要正式開放萊豬了，但如今這些「激烈反萊牛份子」卻至今無消無息，讓網友們相當「擔心」，留言狂酸「都領九萬了，萊劑不重要啦」、「進步價值流忍術：時空背景不同之術發動」、「這些缺乏毅力的雙標仔，現在大概在當網軍、打零工、兼差之類的，這種腦袋要找份正職應該不容易」、「蔡英文上任以來，台灣的失蹤人口人數是以倍數成長」、「九萬真香」。

(中時新聞網)