一位在汽車旅館上班的房務員昨於臉書發文，崩潰求入住客人不要再亂射「子孫」，文中寫道，在他任職期間，舉凡，電話話筒、電視螢幕、床頭櫃、點菜單、盥洗備品等，全都沾過精液。打掃時如同踩地雷，四處又濕又黏，文發出後在網上引起熱議。

一位網友20日在臉書社團《爆怨公社》發文，內文寫道，他在一間汽車旅館擔任房務員，開頭無奈寫下，「想拜託入住的客人，可以不要亂射嗎？」他崩潰分享，清理房間時，常一不注意就摸到客人激戰留下的精液，那觸感又濕又黏，瞬間竄起雞皮疙瘩外，留在手上的味道更難以去除。

原PO憤怒列下曾遭客人亂射精液的7大處，分別是枕頭、話筒、點菜單、床頭櫃、電視螢幕、浴室的鏡子、全新的盥洗備品等。他氣憤質問，連話筒都有子孫，難道是讓人耳朵懷孕？射在點菜單難道是讓子孫看美食展覽？

此外，他也寫道不少客人喜歡將用完的保險套隨意置放，曾掛在電話筒、遙控器、水龍頭、浴缸等，甚至有次遇到客人將用過的保險套丟進有熱水的浴缸中，子孫宛如蛋花般漂浮在水面上，害原PO事後都不敢喝蛋花湯。

原PO在文末寫下最後一個溫情勸導，就是「不要把潤滑液撒滿地」，他表示，踩上灑有潤滑液的地板就好像在溜冰一樣，常常一個沒注意就會滑倒，一點也不好玩。同時也再次苦口婆心，拜託大家用過的保險套乖乖丟垃圾桶。

文發出後，引起2萬位網友留下表情貼，紛紛留言討論，「突然覺得你們每次進房間都是一種挑戰～辛苦了」、「打掃還要幫忙清精」、「看完都感覺整間房都是洨」、「怎麼那麼有畫面的文章啦」、「我也是房務人員，這一篇非常真實」。

(中時新聞網)