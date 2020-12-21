國際廢鋼原料價格飆漲，上周持續大漲，加上買氣續旺，豐興(2015)本周廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且漲幅加大，本周廢鋼收構價大漲1000元，鋼筋每公噸大漲1200元，且型鋼基價也大漲1600元。

國際原料行情續大漲，12月以來累計大漲逾百美元；近期日本2H廢鋼報價每公噸上漲29美元至450美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲20美元至405美元/噸，澳洲鐵礦砂由每公噸160.7美元上漲至164.15美元。

國際廢鋼原料價格飆漲，隨著原料價格攀高，豐興本周續開高盤，廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且每噸漲幅從千元起跳。廢鋼收購價漲1000元至每公噸10300元。鋼筋漲1000元至每噸1.84萬元。型鋼產品也上漲1600元，基價上升至2萬2900元。

豐興本周廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且漲幅加大，預期南部鋼筋廠威致(2028)、海光(2038)，以及北部鋼筋廠東和鋼鐵(2006)的報價也將再提高。

(時報資訊)